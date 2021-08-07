/644172/فودافون--مشكلة-في-نظام-فليكسات-vodafone--ما-القصة

فودافون مصر يتسبب في خسارة العملاء للفليكسات الخاصة بهم في فودافون ولهذا لجأ العملاء للذهاب إلى فروع فودافون لمعرفة حل لهذه القصة ولكنهم لم يجو حل بسهولة ولهذا نقدم لهم الحل في السطور التالية.

دوت الخليج

فليكسات فودافون مصر

يستطيع عملاء فودافون مصر Vodafone Egypt معرفة تفاصيل الفلكسات والاستهلاك, وادارة الباقة التعرف على عروض فليكس عن طريق تطبيق أنا فودافون أو بطلب #880* مجانًا.

تفاصيل نظام فودافون مصر Vodafone Egypt فليكسات

ترصد دوت الخليج لكم خدمات فودافون مصر Vodafone Egypt مع فليكس في السطور التالية: المكالمات الدولية 5 فليكس = 1 ثانية كول تون 5 فليكس = 1 يوم الاحتفاظ بمكالمات 5 فليكس = 1 يوم منع المعاكسات 5 فليكس = 1 يوم

طريقة الاشتراك في فليكسات فودافون

التحويل من نظام الكارت فودافون إلى فليكس يمكن للعميل التحويل من نظام الكارت فودافون مصر Vodafone Egypt من خلال طلب #880* مجانًا للتحول لنظام فليكس.

خدمة عملاء فودافون

خدمة عملاء فودافون مصر Vodafone Egypt لمعرفة تفاصيل استهلاك باقة فودافون مصر Vodafone Egypt اطلب #60* مجانًا لمعرفة الرصيد الحالى اطلب #7*60* مجانًا لمعرفة سعر المكالمة بعد نهاية كل المكالمة اطلب #9001* بـ 1 قرش لتجديد الباقة عن طريق تطبيق أنا فودافون أو اطلب #225* مجانًا