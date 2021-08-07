/644170/البريد-المصري--خدمة-العملاء-لا-ترد-على-المواطنون-ما-القصة

البريد المصري شهد شكاوى كثيرة الفترة الماضية لعدم رد خدمة العملاء عليهم بشكل دائم وأنه يجب عليهن الذهاب إلى فروع البريد المصري للاستفسار عن مشاكلهم. ولهذا نستعرض ارقام خدمة عملاء البريد المصري في السطور التالية.

دوت الخليج خدمة عملاء البريد المصري مركز الأتصال البريد المصرى الخط الساخن 16789 من أى خط أرضى على 08008002800 من خارج مصر يمكنكم الأتصال على (+20) 235315900 للتواصل مع رعاية عملاء البريد المصري مواعيد عمل رعاية العملاء من الثامنة صباحا حتى االخامسة مساءا السبت والجمعة والاجازات عطلة رسمية مواعيد عمل خدمة عملاء البريد المصري من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا الجمعة والعطلات الرسمية من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءا

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