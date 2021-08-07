بنك مصر .. ما مشكلة برنامج صرف المعاشات 

بنك مصر يعاني هذه الفترة من برنامج صرف المعاشات لشهر اغسطس وذلك لان هناك ازدحام كبير على بنك مصر مما استدعى أن بعد العملاء يغضبون بسبب تخوفهم من الاصابة بكورونا ولهذا ننشر موعد صرف معاشات بنك مصر .

دوت الخليج

موعد صرف معاشات بنك مصر

مواصفات برنامج أصحاب المعاشات في بنك مصر اطول مدة تقسيط تصل الى 8 سنوات لصاحب المعاش الاصلي وسبع سنوات للمستفيد من المعاش اقل مصاريف إدارية أعلي قيمة قرض تصل الى 500 الف جنيه اقل سعر عائد وثيقة تامين مجانية على الحياة لا يشترط وجود ضامن للعميل

الاوراق المطلوبة من بنك مصر

طلب الحصول على القرض صورة بطاقة الرقم القومي بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل إيصال مرافق حديث

خدمة عملاء بنك مصر

يحتاج الكثير من عملاء Banque Misr بنك مصر التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم المختصر وهو 19888 والذي يعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة.

كما أن هناك خاصية ارسال إيميل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالبنك Banque Misr وهو .. [email protected]