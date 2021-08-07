/644169/بنك-الاسكندرية-عملاء-ALEXBANK- يتعثرون-فق-ايجاد-فروع-لجيزة

بنك الاسكندرية وجد بعض الشكاوي من تعثر العملاء في ايجاد فروع بنك الاسكندرية في محافظة الجيزة ولهذا تقوم دوت الخليج بمساعدة العملاء في ايجاد فروع بنك الاسكندرية فرع الاسكندرية.

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