وزير التعليم: لن نقف صامتين أمام تغول مافيا الكتب الخارجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن هذه الصور المتداولة من "كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية" من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور ولم ترخص من الوزارة، وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة وليس كتاب الوزارة القادم، والذى تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال فى مرحلة المراجعة.

وأشار وزير التعليم، أن الوزارة ستعلن عن كل كتب الصف الرابع الابتدائى عند اكتمالها، مضيفًا: "كل ما يتم نشره مسروق بالكامل وتم إبلاغ المصنفات الفنية لتعقب سارقى حقوق الملكية الفكرية".

وتابع: "تفخر الوزارة بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى وبالذات الصف الرابع الابتدائى، وهى إكثر من هذا بكثير، ولكننا لن نقف صامتين أمام تغول بعض مافيا الكتب الخارجية وسنتعامل معهم بالقانون".