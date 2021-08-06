/644168/البنك-الزراعي-المصري--العملاء-يشيدون-بخدمة-العملاء

البنك الزراعي المصري شهد اشادة كبيرة من العملاء لحسن تعاون موظفي البنك الزراعي المصري حيث انهم لجأو لهم لمعرفة الوديعة الشهرية وتفاصيلها ووجدو رد وافي بالتفاصيل.

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