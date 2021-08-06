/644167/اتصالات-مصر--ازمة-تواجه-العملاء-في-عرض-الصيف-من-Etisalat

اتصالات مصر واجهت مشاكل بسبب شكوى العملاء من تعثرهم في الاشتراك في عرض الصيف من اتصالات حيث ان العملاء حاولو الاشتراك في عرض الصيف ولكنهم فشلو في المحاولة . لهذا نقدم طريقة الاشتراك في اتصالات عرض الصيف بطريقة سهلة .

دوت الخليج

الاشتراك في عرض الصيف من اتصالات

للاستمتاع بعرض الصيف من اتصالات يجب الاشتراك في العرض من خلال #2021* او من خلال تطبيق My Etisalat قبل الاشتراك أو تجديد باقة الانترنت / نظام خطك (والعرض غير ساري علي باقة كونكت 20) كما أن العرض الصيف من اتصالات يمنح العميل ميجابايتس العرض وهي متاحة لمدة 7 أيام للباقات والأنظمة الشهرية ومتاحة لمدة يوم لباقة سوبر كونكت بالدقيقة".

اتصالات مصر عرض الصيف

عند تجديد باقات اتصالات يحصل العميل على 50٪ باقة اضافية وإذا كان التجديد عن طريق My Etisalat يحصل العميل على ضعف الباقة انترنت زيادة.