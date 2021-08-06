/644166/رئيس-دفاع-الشيوخ- يهنئ-الرئيس-بمناسبة-العام-الهجري-الجديد

تقدم الفريق اسامة الجندى رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ والنائب الاول لحزب حماة وطن بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد داعيا الله ان يعيده على سيادته ومصرنا الحبيبة والشعب المصرى العظيم باليمن والبركات .

واكد الفريق الجندى اننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة الارادة الصادقة والايمان بالقدرة على تجاوز كافة الصعاب فى سبيل البناء وتحقيق الامن والاستقرار وفق تدشين وطن تتوافر به كافة مقومات القوة الشاملة وفق التعريفات المعاصرة للقوة المرتبطة بالأيمان .

وتابع الفريق اسامة الجندى انه من حسن الطالع ان يتواكب مع تلك الذكرة العطرة الذكرة السادسة لافتتاح قناة السويس التى شيدها المصريون بإرادة وطنية فى وقت قياسى بتوجيه من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ليثبت المصريون بعرقهم وجدهم واموالهم قدرتهم على التحدى والانجاز والتنمية والبناء فى هذا المرفق الحيوى الذى يمثل شريان العالم باكمله .

واختتم رئيس دفاع الشيوخ والنائب الاول لحزب حماة وطن بصادق دعواته لفخامة رئيس الجمهورية والشعب المصرى بان يعيد عليهم الاعياد باليمن والبركات وان يديم على مصر نعمة الامن والاستقرار والصدارة الاقليمية والعالمية .