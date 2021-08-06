/644165/برلمانية-حماة-الوطن-بالشيوخ-تهنيء-الرئيس-السيسي-بالعام-الهجري-الجديد

تقدم اللواء حاتم حشمت عضو لجنة الدفاع والامن القومي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الجمهورية وجموع الشعب المصري الآبي الجسور والأمة الإسلامية بربوع العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٣، داعيا ومبتهلا إلي الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام بركة وخيرا ورخاء وأمن وامان علي مصرنا الحبيبة وطننا الغالي... وعلي البشرية عامة بربوع الكرة الأرضية وأن يعم السلام والتآخي بين الدول جمعاء ونبذ العنف والتطرف وإحلال السلام ...ودعا عضو مجلس الشيوخ رؤساء وملوك وزعماء وحكومات العالم بالعمل علي إنهاء جميع الخلافات والنزاعات لتآخي الشعوب فيما بينهم.

برلمانية حماة الوطن بالشيوخ تهنيء الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد وأضاف اللواء حشمت ان تلك الذكري العطرة ملهمة للبذل والعطاء والإيمان بالأهداف السامية مما يحدنا لمزيد من الإصطفاف الوطني لتحقيق الخير والاستقرار ومجابهة كافة التحديات. واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن أن العام الهجري الجديد يتواكب معه الذكري السادسة لإفتتاح قناة السويس الجديدة عام ٢٠١٥ التي تمثل نموذجا لقدرة المصريين والقيادة السياسية علي تنفيذ اكبر المشروعات القومية الكبري بثبات وفاعلية متناهية

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