خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة.. تفاصيل صادمة حول قتل الطالبة «نجلاء» في عيادة كفر الدوار

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل الطالبة نجلاء علي يد صديقتها بكفر الدوار

الغدر والخيانة

وتواصلت التحقيقات عن قيام صديقتها نورهان المعروفه ب نور 26 سنة بعقد النية والعزم على التخلص من المجنى عليها للعمل بدلًا منها بالعيادة، حيث سبق لها العمل فى العيادة أثناء أداء المجنى عليها امتحانات السنة النهائية بكلية تجارة دمنهور.

مقابل مبلغ مالى

وفي طريقها لتنفيذ ما انتوت عليه اتفقت مع قريبها محمد صاحب27 سنة وصديقة أحمد 30 سنة على قتلها مقابل مبلغ مالى وذهبت إلى العيادة عصر يوم الجريمة، حيث جلست 20 دقيقة مع المجنى عليها مستغلة وقت فراغ العيادة من المرضى، وأحضرت لها كوبا من العصير وجلستا تتبادلان الحديث ثم أرسلت لصديقيها رسالة على هاتفيهما بسرعة الحضور لخلو العيادة من المرضى فتوجها إليها بعد دقائق معدودة، حيث كانا فى القرب منها في انتظار إشارتها.

اخر كلمات المجني عليها

قامت صديقة المجني عليها بمغافلتها بحجة أنها ستتحدث معها في موضوع خاص بينما قام المتهمان اللذان ادعيا أنهما مرضى، بمحاولة سرقة الإيراد، من درج مكتبها فاكتشفت المجني عليها ذلك وحاولت الصراخ فقاموا بتكميم فمها بينما كانت المتهمة تستغيث بصديقتها قائلة لها: «حرام عليكي حوشى عني»، لكنها أشارت إلى أحد المتهمين الذى قام بخنق المجنى عليها بيديه بعد أن قاموا بضربها على رأسها عدة ضربات حتى أودت بحياتها وفارقت الحياة فى الحال وفروا هاربين.