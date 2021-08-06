جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائى هى نسخ مسربة "قبل التعديلات" وليست النسخ النهائية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: نحقق فى تسريب نسخ من مناهج العلوم والرياضيات لـ رابعة ابتدائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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