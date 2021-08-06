البابا تواضروس يلتقى وفد كهنة وخدام الجالية السودانية فى مصر

جدة - نرمين السيد - وعرض الآباء الكهنة خلال اللقاء ملخصا عن نشاط خدمة الجالية ونموها والتحديات التى تواجهها. ومن جهته أكد قداسة البابا أنه يتابع باهتمام خدمة الجالية، وبحث معهم كيفية توفير كنائس وأماكن مناسبة لإقامة الخدمة. وألقى قداسته كلمة عليهم تضمنت ثلاث نقاط: - الله محب البشر - الله صانع الخيرات - الله ضابط الكل وفى ختام اللقاء منحهم قداسته بعض الهدايا وتم التقاط الصور التذكارية.

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