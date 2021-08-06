الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة على دول حوض البحر المتوسط لمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن دول حوض البحر المتوسط تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على غير العادة، كما تعرض أوروبا الجنوبية "اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا"، إلى موجة شديدة الحرارة هذه الأيام، حيث سجلت بعض المحطات فى اليونان 48 درجة، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمى بقيم ضغطية منخفضة، وأثر ذلك على المنطقة بأكملها.





وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع كميات الحرارة التى تشعها الأرض المقاسة باستخدام الأقمار الصناعية 3-sentinel إلى اشتعال الحرائق فى غابات تركيا الجنوبية وتقدم الأدخنة فى اتجاه سواحل مصر الشرقية. وتوقعت أن تستمر هذه الموجة لمدة أسبوع على جميع الأنحاء.

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