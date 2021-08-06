/644161/لا-شيئ-سيصبح-كما-كان-بيكية-في-رسالة-وداعية-لميسي

نشر جيرارد بيكية لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، رسالة وداع لزميله في الفريق ليونيل ميسي، وذلك بعدما أعلن الفريق الكتالوني عدم تجديد عقد ميسي مع الفريق.

رسالة بيكية لميسي

وكتب بيكية: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا".

وتابع: "بعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".

يعتبر ليونيل ميسي من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويصيف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وفاز بهما بسن 22.

مع برشلونة حصد ليونيل ميسي بطولة الدوري الإسباني 10 مرات، وبكأس ملك أسبانيا 7 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأنية 3 مرات.

أرقام خيالية لليونيل ميسي

925 مُباراة 745 هدف 311 أسيست 1056 مُساهمة 35 لقب 57 ركلة حرة 54 هاتريك ألقاب ليونيل ميسي الفردية 6 حذاء ذهبي 6 الكرة الذهبية 6 الأفضل من الفيفاء 2 الأفضل في أوروبا 8 بيتشيتشي 1 الأفضل بكأس العالم 2014 .

سر تحول ميسي لحياة أفضل

وعلى الصعيد الجسدي لعل أبرز ما حققه ليونيل ميسي هو التحول الكامل في حياته عن طريق طبيب إيطالي أستطاع تغيير وجهة اللاعب من الأكلات غير الصحية لجسم رياضي قادر على إعطاء المزيد للملاعب.

وقرر الطبيب الإيطالي حرمان ليونيل ميسي من تناول لحم الخنزير واللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان غير المدرجة ، وكذلك رحمانه من المشروبات الغذائية والكحوليات والمركونة والبيتزا والقمح والدقيق.

ولعل أبرز الأعشاب التي ساعدت ميسي على على تلك المرحلة هي زهرة الباخ والتي تعيد التوازن بين العقل والجسد ، وتبعد الشخص عن القلق النفسي.

بإحرازه لـ30 هدف في في موسم 2020-21، بات إجمالي ما سجله البرغوث في الدوري الإسباني 474 هدفًا في 520 مباراة، مع صناعته لـ216 هدفًا آخر حقق ليونيل ميسي لقب ذات الأذنين مع برشلونة في أربع مناسبات، أولها في 2006 وآخرها 2015، ولا تزال أحلامه بمعانقة دوري أبطال أوروبا طاغية عليه بشدة

على مدار مسيرته الطويلة مع برشلونة، لعب ميسي 149 مباراة في دوري الأبطال، نجح خلالهم في تسجيل 120 هدف وصناعة 42 هدف آخر

فشل على المستوى الدولي

الدولي الأرجنتيني لعب 80 مباراة في مختلف نسخ كأس الملك، سجل خلالها 56 هدف وصنع 36 آخرين، لكن دائما ما يتهم ميسي بالتقصير مع المنتخب الأرجنتيني بسبب عدم قدرة اللاعب على الفوز بالألقاب مع المنتخب حتى الأن ، لعل أبرزها خسارة كوبا أمريكا وكأس العالم نسخة 2014 أمام المنتخب الألماني.