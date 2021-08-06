بالأرقام..إنجازات خيالية حققتها جيانا فاروق بعد التتويج بالبرونزية في أولمبياد طوكيو

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توجت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج الإنجازات التي حققتها جيانا فاروق بعد تتويجها بالبرونزية.

أرقام خيالية حققتها جيانا فاروق

ستُسُجل جيانا فاروق كأول مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه أولمبيا، وربما الأخيرة لأن اللعبة سترفع مرة أخرى من المنافسات في أولمبياد باريس 2024.

جيانا فاروق أصبحت هي السيدة الرابعة التي تحرز ميداليات لمصر تاريخيا.

أصبحت الكاراتيه هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

أصبحت تلك الميدالية هي البرونزية الرابعة لـ مصر في أولمبياد طوكيو، والميدالية الـ36 لمصر في الأولمبياد تاريخيا.

كما تعد تلك هي البرونزية الـ19 لـ مصر تاريخيا، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

وستحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، تكريما لها على إنجازها.

جيانا فاروق وعلم مصر

وقررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وجاء قرار إدارة البعثة المصرية نتيجة الانجاز الذي حققته جيانا فاروق بالتتويج بالميدالية البرونزية، وأدخلت ميدالية أولمبية لمصر في منافسات الكاراتية هي الأولى في تاريخ اللعبة التي تقام منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة والغير مدرجة ضمن الألعاب الأولمبية حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد في تاريخ المشاركة المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.

مشوار جيانا فاروق في منافسات الكاراتية

وخاضت جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي اليوم، ولكنها خسرت ولم تتأهل للنهائي ولكنها ضمنت ميدالية حيث أن لوائح المنظمة للكاراتية تنص على عدم وجود مباراة لتحديد الميدالية البرونزية ويحصل الخاسران في قبل النهائي على الميدالية البرونزية. وكان حفل الافتتاح قد حمل علم مصر خلاله علاء الدين أبوالقاسم لاعب السلاح وهداية ملاك لاعبة التايكوندو.