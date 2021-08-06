الأزهرى يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى: الهجرة النبوية نقلة مهمة للمسلمين

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصرى، والأمة العربية والإسلامية، بالعام الهجرى الجديد.





وقال الأزهرى فى بيان له، إن الهجرة النبوية نقلة مهمة انتقل بها المسلمون من الضعف إلى القوة، وانطلقت بموجبها الدعوة إلى رحاب واسعة يذكر فيها اسم الله، داعيا الله عز وجل أن يجعل العام الهجرى الجديد عام خير وبر وتقوى وعمل بقيم وقواعد ومبادئ وأخلاق الإسلام الحنيف فى حياة الناس والمجتمع والأمة وأن يكون عام بركة وسعة وعطاء واسع وأمان وازدهار يليق ببلدنا وندعوا الله أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

وقال الأزهرى: "جرت عادة الصالحين فى ختام كل عام أن يكون هناك وقفة كشف حساب العام الذى انقضى وعلى المسلم أن يعمل خريطة عمل فيها الاهتمامات والانجازات التى يريد القيام بها العام الجديد، ويستعرض ماذا فعل خلال عام مضى هل كان مثمرا وناجحا أم أنه وقت وضاع فى غفلة".

وطالب الأزهرى من جموع المسلمين، أن يكون هناك وعى وألا يمر يوم إلا ويكون خير من قبله، وأن يكون فى صعود مستمر، مؤكدا: "كل لحظة فى عمرك خير لك من التى قبلها، وكل لحظة فى حياتك خير لك من التى قبلها".