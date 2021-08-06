رئيس دفاع الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم الفريق أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، والنائب الأول لحزب حماة الوطن بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد، داعيًا الله أن يعيده عليه ومصرنا الحبيبة والشعب المصرى العظيم باليمن والبركات.





وأكد الفريق الجندى، أننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة الإرادة الصادقة والإيمان بالقدرة على تجاوز كل الصعاب، فى سبيل البناء وتحقيق الأمن والاستقرار وفق تدشين وطن تتوافر به كل مقومات القوة الشاملة وفق التعريفات المعاصرة للقوة المرتبطة بالإيمان. وتابع :"أنه من حسن الطالع أن يتواكب مع تلك الذكرى العطرة، افتتاح قناة السويس التى شيدها المصريون، بإرادة وطنية فى وقت قياسى بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليثبت المصريون بعرقهم وجدهم وأموالهم قدرتهم على التحدى والإنجاز والتنمية والبناء فى هذا المرفق الحيوى الذى يمثل شريان العالم بأكمله". واختتم رئيس دفاع الشيوخ بصادق دعواته لرئيس الجمهورية والشعب المصرى بأن يعيد عليهم الأعياد باليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والصدارة الإقليمية والعالمية.

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