فيديو- الهباش لـ«الطاهرى»: مؤتمر الإفتاء العالمى يواكب التطور التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية، إن مؤتمر الإفتاء العالمى للعام السادس على التوالى الذى عُقد بمصر عبارة عن أمانة جديدة الهدف منها توحيد الرؤية التى تخص الإنسانية بأثرها.





وذكر الهباش خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المؤتمر ركز على طريقة ايصال الفتوى للمتلقى خصوصًا فى ظل التسارع الإلكترونى الذى يشهده العالم، فكان يجب علينا مواكبة هذا التطور التكنولوجى فى تناقل المعلومات والكشف عن الأحكام الشرعية للمتلقين. وأكد أن انفتاح الفضاء أمام تبادل المعلومات والتواصل فتح الباب لأى شخص بإلقاء فتوى أو معلومة فى هذا الفضاء الإلكترونى، وأشار إلى أنه لا يكفى للشخص أن يقرأ مجموعة من الكتب ويحفظ بعضًا من القرآن والحديث لكى يصبح عالم دين، مضيفًا أن للعلم ضوابط وأصول لا تتاح لكل طالب بالطريقة التى يردها.

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