رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يهنئ الرئيس بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة العام قرب حلول العام الهجرى الجديد، داعيا الله له بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد فى نماء واستقرار بلدنا الحبيب وشعبها العظيم.





وأضاف اللواء حشمت، فى بيان اليوم، أن تلك الذكرى ملهمة للبذل والعطاء والإيمان بالأهداف السامية، مما يحدونا لمزيد من الاصطفاف الوطنى لتحقيق الخير والاستقرار ومجابهة كافة التحديات. واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ، بالقول إن العام الهجرى الجديد يتواكب معه الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، التى تمثل نموذجا لقدرة المصريين والقيادة السياسية على تنفيذ أكبر المشروعات القومية الكبرى بفاعلية متناهية.

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