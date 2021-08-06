فيديوجراف.. نجاحات قناة السويس الجديدة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى نجاحات قناة السويس الجديدة: فى 5 أغسطس 2014 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، البدء فعليا فى إنشاء مجرى ملاحى جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحى الحالى وتنمية محور قناة السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستى وصناعى عالمى متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا. وبحلول 6 أغسطس 2015، شهد الرئيس السيسى، افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور عدد من زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والأسيوية.

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