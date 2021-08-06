«إحسانات الرب» فى لقاء شباب أبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - أقام المركز القبطى لخدمة الشباب بإيبارشية أبو قرقاص، اللقاء العام لشباب وشابات الإيبارشية بعنوان "إحسانات الرب"، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية ومشاركة أكثر من 500 شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.





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