جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية، أن مصر لم تتخل عن حقوق الفلسطينيين وثوابتهم، مثمنا الدور المصرى فى نصرة القضية الفلسطينية.





وخلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى فى برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أضاف الهباش: "لم أستغرب من الإعمار المصرى لغزة، فمصر لم تتخل عنا لحظة واحدة". وقال "الهباش"، إن مصر عبر التاريخ البعيد كانت دائما رائدة فى الدفاع عن فلسطين، لافتا إلى أن مصر تمارس دورها الطبيعى جدا الذى يتناسب مع طبيعتها وقيمتها وتاريخها وحاضرها وشخصيتها. وشدد على أنه حتى فى سنوات معاناة مصر من الفوضى كانت مصر حاضرة فى فلسطين، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس وصف ثورة 30 يونيو عام 2013 بأنها "معجزة مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قاضى قضاة فلسطين لـ الطاهرى: مصر لم تتخل عنا لحظة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.