تخرج 206 خدام جدد للالتحاق بمدارس الأحد بالمعادى

جدة - نرمين السيد - شهدت كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادى، اليوم، بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، حفل تخرج 206 فى فصول إعداد الخدام بكنائس إيبارشية المعادى ليلتحقوا بخدمة مدارس الأحد فى الإيبارشية.





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