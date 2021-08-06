فيديو - أحمد الطاهرى يعرض السيرة الذاتية لقاضى قضاة فلسطين الشرعيين

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن الهباش ولد عام 1963 بمخيم النصيرات فى قطاع غزة، وتدرج بالعمل السياسى والعلمى والدينى حتى حصل على درجة الدكتوراه.

عمل الهباش كوزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة خلال 2007 وحتى 2009، ثم تولى منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية 2009- 2014، كما تولى منصب مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية منذ عام 2014.

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