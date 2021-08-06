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عروض كارفور 2021 الصيفية حتي 11/8 الجاري في جميع افرع Carrefour

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شريف المراكبي 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور 2021 الصيفية حتي 11/8 الجاري في جميع افرع Carrefour والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت عروض كارفور مصر يوم 3/8/ الجاري، وتكون سارية حتي 11 من نفس الشهر، في كافة افرع هايبر كارفور في مصر. وهي عروض أسبوعية وموسمية تطرحها الشركة لعملاءها بشكل دوري، وذلك لتلبية اهم احتياجات عملاءها الأساسية. وعليه تعد عروض تنافسية قوية يتهافت عليها الجميع، نظراً لجودتها وأسعارها المميزة والمناسبة لمختلف فئات المجتمع.

عروض كارفور

عروض كارفور مصر

تعتبر عروض هايبر كارفور لهذا الموسم الصيفي، من أهم واقوي عروض الخصومات والتخفيضات التي أطلقتها مختلف الأسواق التجارية الاخري. حيث تحتوي باقة مميزة من المنتجات والأدوات المنزلية ولعب الاطفال، وأيضاً لوزام الطبخ والمصيف. وجدير بالذكر أنه يتوفر إلي جانب عروض كارفور، أنظمة تقسيط مميزة، لحاملي البطاقات الائتمانية لبعض البنوك المحلية. والتي يمكنك متابعتها باستمرار من خلال تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، أو تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، والذي يوفر المعلومات اللازمة لأنظمة التقسيط أولاً بأول، وكذلك آخر عروض كارفور مصر المعلنة، كما ويمكن الطلب أونلاين من خلاله.

عروض كارفور 2021 الصيفية حتي 11/8 الجاري في جميع افرع Carrefour 1

عروض الادوات المدرسية

تتضمن مجلة عروض كارفور لهذا الاسبوع باقة قوية، من مختلف الادوات الدراسية، والتي تعد هامة جداً في هذا الوقت، نظراً لإقتراب موعد الدراسة، وهي كما يلي؛

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عروض الادوات المنزلية والمنتجات الغذائية

وهي أحد أهم السلع والمنتجات الرئيسية لكل بيت مصري، وأيضاً الادوات المنزلية التي تتضمن عروض أسعار وخصومات هائلة. وجدير بالذكر أنه اعتاد عملاء الهايبر على هذه المنتجات في عروض كارفور 2021, والتي أصبح الهايبر يوليها اهتمام شديد في الفترات السابقة، والتي تتمثل في؛

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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