التضامن تدعو طلاب تكافل وكرامة المتفوقين للتقدم للحصول على المنح الدراسية

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة التضامن الاجتماعى، طلاب تكافل وكرامة المتفوقين، إلى التقدم والحصول على منحة دراسية جامعية كاملة فى العام الدراسى الجامعى 2021-2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن آخر موعد للتقديم 10 أغسطس 2021. للتعرف على المزايا ومتطلبات التقديم والحصول على استمارة التقديم من الموقع التالى اضغط هنا.

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