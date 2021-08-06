الجمعية الكولومبية للصحافة تكرم السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - تضمن الحفل تكريم عدد من الشخصيات الكولومبية والأجنبية التى ساهمت خلال الفترة الماضية بجهود ملموسة فى مجالات تعزيز السلم المُجتمعى والديمقراطية فى البلاد، وتم اختيار سامى سالم، سفير مصر فى بوجوتا، ضمن الشخصيات التى تم تكريمها فى هذه المناسبة، ومنحه شهادة تقدير باسم الجمعية وميدالية تذكارية.

ومن جانبه، ألقى السفير المصرى كلمة فى هذه المناسبة أعرب فيها عن خالص الشكر لهذا التكريم الذى يُعد بمثابة تقدير من جانب الجمعية المذكورة والشعب الكولومبى بشكل عام لمصر ودورها المحورى فى دعم السلم والاستقرار على المستوى الدولى، منوهًا إلى الجهود التى تبذلها الجمعية لإبراز الدور الهام الذى يلعبه الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى.

كما أشار السفير إلى الدور الذى تقوم به السفارة المصرية من أجل توطيد علاقات التعاون الثنائى بين الجانبين فى مختلف المجالات وبما يخدم مصالح شعبىّ البلديّن.