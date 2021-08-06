عبدالمحسن سلامة: الأهرام طوال تاريخها الصحيفة الأهم فى مصر والعالم العربى

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومى، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام ورئيس تحرير الأهرام المسائى، وعدد من رؤساء تحرير الاصدارات وكبار الكتاب وقيادات مؤسسة الأهرام.

فى بداية كلمته رحب الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالحضور فى هذه الاحتفالية الرمزية بسبب ظروف كورونا، مشيدا بعدد الأهرام المتميز الخاص الصادر بمناسبة مرور 145 عاما على ميلاد المؤسسة، قائلا: "عدد عظيم يليق بهذه المناسبة، وبه جهد متميز، يعكس وجود كتيبة من أفضل الصحفيين والكتاب فى مصر والعالم العربى، معظمهم الآن يتولى قيادة العمل الصحفى فى العالم العربى والقنوات الفضائية، وهو ما يدفعنا لنتمسك أكثر لمواجهة التحديات".

وأضاف: "عملنا فى فترة شديدة الضبابية، ولكن بدعم ورؤية واضحة من قبل المهندس عبدالصادق الشوربجى منذ توليه المسؤولية، أعطانا قوة دفع كبيرة، وبفضل مجهودة تغيرت المفاهيم فى علاقاتنا مع مؤسسات الدولة وأصبحنا نلاقى دعم من قبل الجهات المختلفة، وتوالت الإنجازات بشكل سريع وقوى، فتضاعفت كليات الجامعة، ونحن على وشك توقيع عقد إنشاء النادى، وهذا يعد تانى إنجاز فى موارده وضخامته بعد الجامعة، إضافة لمجمع البنوك وغيرها، ووراء هذا الجهد دعم قوى من قبل الهيئة".

وأوضح أن الأهرام ظلت خلال تاريخها الممتد الصحيفة الأهم فى مصر، والعالم العربى، وواحدة من أكبر 10 صحف على مستوى العالم، وثانى أقدم صحيفة فى العالم بعد نيويورك تايمز.

وأشار إلى أن الأهرام تحولت خلال تلك المسيرة الطويلة، والممتدة، إلى "أيقونة" للصحافة المصرية، والعربية، ومنارة يسطع نورها كل صباح، بلا توقف، تنشر المعلومة الصادقة، والأمينة، والموضوعية، وتسجل الأحداث، والمواقف بدقة، حتى تحولت إلى ديوان للحياة المعاصرة.

وأضاف بأن الأهرام مرت بالعديد من المراحل المفصلية فى تاريخها، أبرزها مرحلة النشأة الأولى، ثم مرحلة التطور، والازدهار، والانتقال إلى القاهرة، والمرحلة الثالثة عقب التأميم عام 1960، والمرحلة الرابعة مرحلة التحول إلى مؤسسة كبرى، تصدر العديد من الإصدارات، حتى وصلت إلى 18 إصدارًا، ما بين إصدارات يومية، ومجلات أسبوعية، وشهرية، وفصلية، وتطلق العديد من المواقع الإلكترونية، ويتبعها أهم مركز بحثى فى مصر، والشرق الأوسط "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أما المرحلة الخامسة، فهى المرحلة، التى نمر بها، والتى نعمل فيها من أجل إعادة التوازن المالى للمؤسسة، وتحويلها إلى مؤسسة إعلامية ذكية متكاملة، تضم الجرائد، والمجلات المطبوعة، والإلكترونية، والراديو، والقناة التليفزيونية، تساندها فى ذلك أذرع اقتصادية قوية، تسهم فى توفير الموارد المالية لهذا الكيان العملاق، خلال المرحلة المقبلة، لتظل تشرق يوميا، وتنشر النور، والضياء فى مصر، والعالم العربى.

قال المهندس عبدالصادق الشوربجى: "نظرتنا إلى مؤسسة الأهرام لا تخرج عن كونها قاطرة الصحافة المصرية والعربية، لذا جميعنا يتمنى لها دوام التقدم والازدهار".

وأضاف: "حينما يريد التحدث عن مؤسسة الأهرام، فإن تحركه رؤيتين، أولهما تأتى من انعكاس وعلاقة شخصية ربطته منذ الصغر بالجريدة وإصداراتها التى أثرت فى وعيه وثقافته".

اما بخصوص رؤيته كرئيس للهيئة، فإنه يدرك جيدا قدر وحجم مؤسسة الأهرام العملاق، ويلمس غيرة أبناء الأهرام عليها، وأنه ربما يكون أكثر غيرة على مؤسسة الأهرام، وكان اهتمامه الأول منذ توليه المسئولية بالأهرام، وكان أول لقاء له مع قيادات المؤسسة، لوضع رؤية شاملة مقسمة لمراحل مبنية معا، مضيفًا: "اتفقنا على العمل بروح الفريق فى كل صغيرة وكبيرة، وهو ما ساعد على تخطى العقبات وتحقيق الانجازات فى وقت قصير، والتغلب على ملفات كثيرة شائكة لم تفتح منذ سنوات، ولدينا تفاؤل أن بكرة أحسن بالعمل المتواصل معا".

وقال الكاتب الصحفى علاء ثابت: "سعداء اليوم بكوننا نضئ الشمعة 45 بعد المئة، والأهرام ما زالت تحمل وتتحمل شرف صاحبة الجلاله، لكون الأهرام تكبر وتزداد توهجا مع الزمن مهما شهدت الساحة من صدور صحف، عاصرت ملوك ورؤساء وكانت على قدر التحدى وأن مستقبلها وحاضرها لن تخرج عن ما خطه لنا آبائنا المؤسسين".