فيديو - الهباش لـ أحمد الطاهرى: الفتوى ليست نصا جامدا وتتغير بتغير الزمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف الهباش خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن إنكار أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، مشيرًا إلى أن هناك اجتهادات فى فهم النصوص فى جميع الأزمنة.

وأكد أن طبيعة الدولة وعلاقاتها وطريقة إدارة المجتمع تغيرت، فيجب استحداث أحكام مناسبة للمتغيرات التى حدثت، تراعى ظروفها وتستند إلى الأصول التى جاء بها القرآن الكريم والسنة.