/644157/طاقم-حكام-مباريات-الأهلي-والزمالك-في-الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وغزل المحلة، المقرر لها في السابعة مساء غد السبت باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكذلك مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقرر لها في تمام التاسعة، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

ويتكون طاقم التحكيم من: طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة أحمد الغندور حكما للساحة محمود أبو الرجال مساعدا أول خالد حسين مساعدا ثانيا أحمد العباسي حكما رابعا صبحي العمراوي حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو. بينما جاء أمين عمر حكما للساحة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

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