بعد موافقة المحافظ.. نائب التنسيقية ينجح في زيادة عدد فصول مدرسة التمريض بالإبراهيمية

/644158/بعد-موافقة-المحافظ-نايب-التنسيقية-ينجح-في-زيادة-عدد-فصول مدرسة-التمريض-بالإبراهيمية

أعلن الدكتور خالد بدوي ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، موافقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي فتح فصل ثاني بمدرسة تمريض الإبراهيمية ، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل انتشار فيروس كورنا .

واكد بدوي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن طلبه الذي قدمه لمحافظ الشرقية ، ان مركز الابراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة ويزيد ابناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة ،وتزداد الحاجه لقبول اخصائيين وفنيين تمريض ،وذلك لمواجهة فيروس كورونا .

واكد انه تناقش مع عدد كبير من المواطنين ، الذين اكدوا ان هناكً حاجه ملحة لفتح فصل ثاني في مدرسة التمريض العادي بالابراهيمية ، مطالبا لهذة الاسباب بفتح فصل ثاني بمدرسة التمريض العادي بمركز الابراهيمية .

واوضح النائب خالد بدوي ، أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود وافق علي الطلب الذي ، أحاله اليه المحافظ ، مشيدا بالدور الذي يقوم به محافظ الشرقية في تلبية طلبات النواب .