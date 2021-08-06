بعد موافقة المحافظ.. نائب التنسيقية ينجح في زيادة عدد فصول مدرسة التمريض بالإبراهيمية

/644158/بعد-موافقة-المحافظ-نايب-التنسيقية-ينجح-في-زيادة-عدد-فصول مدرسة-التمريض-بالإبراهيمية
أعلن الدكتور خالد بدوي ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، موافقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي فتح فصل ثاني بمدرسة تمريض الإبراهيمية ، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل انتشار فيروس كورنا .
واكد بدوي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن طلبه الذي قدمه لمحافظ الشرقية ، ان مركز الابراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة ويزيد ابناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة ،وتزداد الحاجه لقبول اخصائيين وفنيين تمريض ،وذلك لمواجهة فيروس كورونا .
واكد انه تناقش مع عدد كبير من المواطنين ، الذين اكدوا ان هناكً حاجه ملحة لفتح فصل ثاني في مدرسة التمريض العادي بالابراهيمية ، مطالبا لهذة الاسباب بفتح فصل ثاني بمدرسة التمريض العادي بمركز الابراهيمية .
واوضح النائب خالد بدوي ، أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود وافق علي الطلب الذي ، أحاله اليه المحافظ ، مشيدا بالدور الذي يقوم به محافظ الشرقية في تلبية طلبات النواب .
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