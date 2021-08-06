/644156/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-سيراميكا-كليوباترا-بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج القائمة.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني. ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ». وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

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