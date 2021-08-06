/644153/ملخص-مران-الزمالك-كارتيرون-يضع-خطة-عبور-غزل-المحلة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الجمعة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق و يستعرض دوت الخليج التفاصيل.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

ملخص مران الزمالك اليوم

وشهدت الجلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك، رسائل تحفيزية قبل استئناف الفريق مباريات بطولة الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، حيث أكد المدير الفني للاعبين ضرورة خوض اللقاء من أجل الفوز فقط.

وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تنفيذ بعض الأفكار الخططية والفنية خلال المران مساء اليوم الجمعة.

كما شهد مران الفريق، مجموعة من التدريبات الفنية تم التركيز خلالها، على إنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن، حيث حرص كارتيرون على تصحيح أوضاع اللاعبين في أكثر من موقف مختلف.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.