/644155/خالد-أبو-الوفا-يحصل-على-موافقة-الوزارة-بانشاء-محطة-كهرباء-جديدة في-سوهاج

حصل النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج يحصل على موافقة وزارة الكهرباء علي انشاء محطة كهرباء محولات جهد 11/66 ك .ف جديدة وذلك لخدمة المناطق الآتية ؛

-المدينة الطبية بمدينة سوهاج التي تتضمن مستشفيات اليوم الواحد ( التعليمي) ومركز الجهاز الهضمي والقلب ومعهد الأورام ومستشفي سوهاج العسكري -مجمع محاكم سوهاج واقسام الشرطة المختلفة بسوهاج ومديرية الأمن وديوان عام المحافظة والابراج السكنية القديمة للمواطنين. - التقسيمات الجديدة مثل تقسيم الشروق والرحاب والصفوة . - المساكن الاجتماعية التي تقوم دار الهيئة الهندسية والقوات المسلحة بأنشائها بأرض المحلج القبلي وشونة المحلج خلف معهد الأورام بمدينة سوهاج. ويذكر أن هذة المناطق كان يعاني بعضها من عدم استقرار خدمة الكهرباء وانقطاعها لفترات بالاضافة الي عدم توصيل الكهرباء للبعض منها وابرزها التقسيمات الجديدة لذلك يعتبر حصول النائب علي موافقة الكهرباء على انشاء محطة محولات جهد 11/66 ك .ف جديدة انجاز سيخدم قطاع كبير من ابناء محافظة سوهاج ولاسيما المترديين علي المستشفيات المذكورة فهي لا تخدم ابناء محافظة سوهاج فقط وإنما عدد من ابناء الصعيد.

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