نائب محافظ بورسعيد يتفقد غرفتي عمليات "الإسعاف" و"الرعاية الصحية" الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة

/644154/نائب-محافظ-بورسعيد-يتفقد-غرفتي-عمليات-الإسعاف-والرعاية-الصحية-الخاصة-بالشبكة-الوطنية-الموحدة

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفقة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، غرفتي عمليات هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة والطوارىء بمحافظة بورسعيد، ضمن فعاليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (٨٠) ، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

واستمع نائب المحافظ ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، لشرح تفصيلى عن كيفية وسرعة احتواء الأزمة فور وقوعها داخل غرفة عمليات الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة بورسعيد، وكيفية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك فى إطار التعرف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد بعناصرها البشرية والمادية للتعامل السريع مع أى أزمة قد تحدث.

وأشاد "نائب محافظ بورسعيد" و "رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء" بالتعامل السريع لغرفة عمليات الإسعاف والرعاية الصحية ببورسعيد مع الأزمات، واستعدادهما على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوى أو أزمات، بالإضافة للتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد، كما أكد نائب المحافظ على أهمية التدريب العملى المشترك صقر (٨٠)، فى صقل مهارات العاملين فى مختلف الأجهزة المختصة و تدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتعاون جميع العناصر المشتركة فى التدريب مع القوات المسلحة.