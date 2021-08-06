/644152/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تستقبل-وفد-من-قبيلتي-العبابده-والبشارية

استقبلت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمقر نواب التنسيقية، وفد من قبيلتي العبابده والبشارية، وكان في استقبال الوفد، بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس الأمناء، وأعضاء التنسيقية بمجلس النواب، النائب علاء عصام والنائب أحمد ناجي والنائب محمد اسماعيل، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس كريم عبد العاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تضمن اللقاء جولة داخل مقر أعضاء التنسيقية، وحضور تدريب بعض الأعضاء الجدد بالتنسيقية بقيادة النائب أكمل نجاتي وتم تسليم درع التنسيقية للشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابده واستلم عنه محمد سر الختم ، كما تم تقديم درع التنسيقية للشيخ سدو شيخ البشارية، بحضور أعضاء الوفد، مصطفي كنشيب وناصر عوض وعبد الله كنشيب وعيد نور ومحمد نصر . وتطرق اللقاء لعدد من المشكلات بجنوب البحر الأحمر وطرح عدد من الحلول الممكنة وما تم إنجازه منذ أخر زيارة لوفد التنسيقية بجنوب البحر الأحمر منذ ما يقرب من عام.

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