تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2021

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رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. يبحث العديد من المواطنين في مصر مع انتهاء كل شهر عن معرفة استهلاكهم الشهري من المياه.

دوت الخليج

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قامت باتاحة عدد من الآليات والطرق للمشترك من اجل الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياة للمشتركين بالطريقة الالكترونية بجميع الفروع التابعه لشركات مياة الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات الجمهوريةالجمهورية.

طريقة معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2021

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. شركه مياة الشرب والصرف الصحي، حددت الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك للاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه الشهرية بالاسم.

يرصد دوت الخليج هذه الخطوات في التقرير التالي:

الخطوة رقم 1

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم.

الخطوة رقم 2

اختيار المنطقة التابع لها ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، وإتمام استيفاء باقي البيانات، والتي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه مثل رقم الفرع ورقم الحساب ورقم المجموعة.

الخطوة رقم 3

الضغط على زر البحث وبعد القيام بتلك الخطوة يمكنك الانتظار والذي لا يستغرق أكثر من دقيقة حتى تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اتاحت ايضا خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد والذي يتضمن 14 رقم من خلال اتباع الآتي:

يدخل المستخدم في تلك الحالة على موقع الشركة الخاص بالمياه في المنطقة التي يسكن فيها.

إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلاً ثم تظهر الفاتورة بكامل بياناتها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالهاتف المحمول

الشركة القابضة اذافت خدمة جديدة مؤخرا للاستعلام عن فاتورة المياه عبر الهاتف المحمول كالتالي:

من خلال تحميل تطبيق 125 الذي يخضع تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن خلال هذا التطبيق الذي يتوافر على منصة جوجل بلاي، ويمكن تشغيله بكل سهولة على منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها يمكنك اختيار المحافظة التابع لها.

كتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير السابقة

الضغط على زر الاستعلام حتى تستطيع معرفة قيمة فواتير المياه الخاصة بك.

ويتميز هذا التطبيق بالكثير من المزايا، حيث أنه يعد فرصة سهلة جدا للتواصل بين المواطنين والشركة القابضة للمياه في كل محافظات جمهورية مصر العربية.