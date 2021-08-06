فاتورة الكهرباء .. طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا 2021

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طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا 2021

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فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021

يتم استقبال قراءات فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 من يوم 10 أغسطس إلى يوم 15 أغسطس من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

الدخول على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنــــــــــا http://www.ndedco.gov.eg/default.aspx نضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء تظهر خانات استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 ملئ الخانات في استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا تحديد المحافظة تحديد الهندسة تحديد المنطقة تحديد اليومية تحديد الحساب تحديد الفرعي الضغط على الاستعلام عن الفواتير كما موضح في الصورة

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر أغسطس

وفي شهر أغسطس يتم استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا عن طريق موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في جمهورية مصر العربية، وذلك بطريقة سهلة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا نظام القراءات الموحد

تم تشغيل برنامج القراءة في الموحد استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 بجميع هندسات الشركة لعدد (2.118.628) مشترك، وتم ربط أجهزة الكشف والتحصيل الموجودة بالهندسات مع الخادم الرئيسي للبرنامج بمركز البيانات عن طريق شبكة VPN.

شبكة APN في استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

توفرت شبكة APN في استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا منفصلة مخصصة للشركة القائمة بأعمال الكشف (كشافين – مكاتب إدارية) لتأمين السرية والحفاظ على البيانات .

فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر أغسطس 2021

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر يوليو تتم قراءتها يوم 10 أغسطس الجاري وحتى يوم 15 أغسطس.