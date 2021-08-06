تفاصيل وظائف السكة الحديد اعلان وظائف السكة الحديد 2021

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دوت الخليج

وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات الفنية

و كانت أعلنت هيئة السكة الحديد عن وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات شاغرة للمهندسين والحاصلين على دبلومات فنية من أجل سد احتياجاتها في مسابقة السكة الحديد 2021 من المهندسين والوظائف الفنية، وحددت في إعلانها التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين والسن المطلوب خلال التقدم للوظيفة الشاغرة اعلان وظائف السكة الحديد 2021 ، وحددت خلال إعلانها حاجتها لعدد 250 مهندسا، ولم تحدد العدد المطلوب من الحاصلين على المؤهلات المتوسط مؤكدة أنها ستقبل من تتوافر فيه الشروط دون أن تتقيد بعدد محدد حيث أن وظائف السكة الحديد.

وظائف السكة الحديد 2021

وظائف السكة الحديد 2021 واعلنت هيئة السكة الحديد إنها تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 250 مهندسا في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم، اعلان وظائف السكة الحديد 2021 على أن يكون المتقدمين من الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الالكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم .

اعلان وظائف السكة الحديد 2021

يمكن للذكور والإناث التقدم اعلان وظائف السكة الحديد 2021 للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية .

شروط وظائف السكة الحديد 2021

واشترطت هيئة السكة الحديد في وظائف السكة الحديد 2021 على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء الكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وإن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وألا يقل السن عن ۲۱ سنة ولا يزيد عن 30 سنة .

مسابقة السكة الحديد 2021

و في بداية اعلان وظائف السكة الحديد 2021 وأن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية حسب لائحة الهيئة الطبية والاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون حاصل تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية في بداية الإعلان.

تخصصات وظائف السكة الحديد 2021

أعلنت هيئة السكة الحديد 2021 عن حاجتها للحاصلين على دبلومات فنية وفقا لعدد من الشروط تتمثل في أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة في بداية الإعلان وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 90 % لكل الوظائف.

السكة الحديد

تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة. وأكدت هيئة السكة الحديد أن طلبات المتقدمين للوظائف تقدم وفقا للتوزيع الجغرافي باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة.

اختبارات السكة الحديد 2021

تجرى الاختبارات في السكة الحديد 2021 بالمرحلة الأولى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مركز تقييم القدرات والمسابقات بمدينة نصر، حيث سيتم معرفة أرقام الجلوس والمواعيد لكل متقدم من خلال مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة 15 حتى 25 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم نشر هذه المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية وإرسال رسائل تأكيد ومواعيد الاختبارات عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم.