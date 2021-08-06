فيديوجراف .. مركب خوفو إلى المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة السياحة قد اختبرت كفاءة العربة الذكية لضمان وصول المركب بأمان، حيث تعمل بنظام التحكم عن بُعْد.
وعمل القائمون على عملية النقل، على تغليف المركب طبقا للمعايير العلمية لنقل الآثار، حيث تم التغليف باستخدام مواد خالية من الحموضة.
ومن المقرر أن يكون المصرى أحمد يوسف، هو المسؤول عن الترميم وإعادة التركيب، حيث تم إحكام تثبيت الهيكل المعدنى حول جسم المركب لحمايتها أثناء النقل.
ومع نهاية عملية النقل التى ستستمر لنحو 10 ساعات، ستستقر المركب فى مبنى ملحق بالمتحف الكبير بُنى خصيصا له.
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