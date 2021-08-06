محافظ الأقصر يتابع الأعمال الجارى تنفيذها بقرى حياة كريمة

كما تفقد المستشار مصطفى ألهم، طريق المطار موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.
واستمع محافظ الأقصر، إلى عرض تفصيلى من المهندس الاستشارى المسؤول عن المشروع، وطلب بتعديل بعض الميادين بطريق المطار بصورة تتلائم مع السيولة المرورية والمظهر الحضارى اللائق، وذلك بحضور العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور، حيث سيتم مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية.
كما وجه المحافظ، بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لسرعة عمل الإصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على الطريق.
رافق المحافظ خلال جولته، كلا من لواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤولى المتابعة الميدانية.
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