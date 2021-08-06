8 خطوط روسية تحصل على تصاريح رحلات إلى المنتجعات المصرية

جدة - نرمين السيد - ويترتب على قرار الإدارة أن "إيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"إس-7"، و"سمارت أفيا"، و"أورال للطيران"، و"نورد ويند"، و"أزور آير" قد تلقت تصاريح للرحلات الجوية من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وأعلنت الوكالة الروسية: "أن قرار اللجنة المشتركة بين الإدارات بشأن منح تصاريح الرحلات الجوية إلى المدن السياحية فى مصر يستند على الحقوق التجارية القائمة. وأنه سيتم منح تصريح الطيران بعد القرار المناسب من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا".

وصرح السفير الروسى فى القاهرة، جيورجى باريسينكو، أمس الخميس، إن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية فى المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.