فيديو.. نشاط وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وتضمن التقرير مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، فى مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "مصر – السيسى.. وبناء الدولة الحديثة"، كما تضمن مشاركة فريق التدريب والتوظيف التابع لبرنامج "فرصة" فى الملتقى التوظيفى لشركة "شغلنى" وعقد لقاءات تعريفية عن البرنامج. وعقدت وزيرة التضامن اجتماعا لبحث آليات تجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق المستحدثة، كما اجتمعت مع نقيب الاجتماعيين لاعتماد العمل الاجتماعى وتقديم الدعم فى البحوث الاجتماعية. وشاركت الوزيرة أيضَا فى مائدة مستديرة لمؤسسة "ماعت" تحت عنوان "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال.. ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية".

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