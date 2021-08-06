محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى الصف وأطفيح

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز، ومديرى المديريات الخدمية لوضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالتنسيق مع المراكز والمدن ورصد الاحتياجات من محطات المياه والصرف الصحى، وإعداد خرائط توضيحية وبيانات مدققه لأطوال الشبكات والوصلات لكل منطقة ليكون مرجعاً يتم الاستناد إليه فى حال الحاجه اليها.
وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تعمل على جميع المستويات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها مع إعطاء أولوية لقرى الريف المصرى فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإطلاقه لمبادرة "حياه كريمة" التى ستساهم فى رسم البسمة وإحداث تغير شامل لوجه الريف المصرى.
واطلع محافظ الجيزة من الأجهزة المعنية على نسب تنفيذ مبادرة "حياه كريمة" بمركزى الصف وأطفيح، وشدد على ضرورة الانتهاء من الاعمال قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك المشروعات.
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