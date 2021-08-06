قبل لقاء البرونزية.. رئيس الوزراء يتواصل هاتفيا مع لاعبى اليد لمؤازرتهم

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه مع عدد من لاعبى منتخب كرة اليد بمقر إقامتهم بمدينة طوكيو باليابان لمؤازرتهم قبل مباراة إسبانيا المقرر لها غدا للمنافسة على الميدالية البرونزية فى كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.





وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصاله على دعم اللاعبين وتهنئتهم على الأداء المتميز الذى قدموه حتى الآن فى أولمبياد طوكيو، متمنيًا لهم التوفيق فى مباراة الغد أمام المنتخب الإسبانى والفوز بالميدالية البرونزية. ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة، عن ثقته فى لاعبى منتخب اليد، فى ظل الدعم غير المحدود الذى تقدمه الدولة المصرية لهم والتى توجت بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لهم لتهنئتهم بالإدارة البطولى وتحفيزهم ومؤازرتهم قبيل المباراة المرتقبة مع المنتخب الإسبانى، فضلا عن حرص رئيس مجلس الوزراء على التواصل هاتفيا مع لاعبى المنتخب. وأضاف صبحى، أن المنتخب المصرى لكرة اليد استطاع أن ينال الاحترام والتقدير من الشعب المصرى كله، لما لمسناه منهم من حرص على تحقيق الفوز على تحقيق الفوز فى مختلف مبارياتهم بمنافسات الأولمبياد، وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب إسبانيا غدا والفوز بالميدالية البرونزية تتويجًا لأدائهم وظهورهم المميزة بالأولمبياد.

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