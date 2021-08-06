/644151/وعد-بتحقيق-البرونزية-تفاصيل-مكالمة-رئيس-الوزراء-للاعبي-منتخب-كرة-اليد
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب مصر لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع كابتن المنتخب اللاعب أحمد الأحمر واللاعب علي زين ثم أيمن صلاح لتأكيد الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين في رفع اسم مصر عاليا، والفوز علي منتخب اسبانيا وتحقيق الميدالية البرونزية.
وتعهد لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز والحصول على الميدالية البرونزية بعد عدم الوصول إلى المباراة النهائية والتي كانت طموح الفريق من بداية البطولة.
عُقدت الجلسة بحضور الدكتور أشرف صبحي وحضور أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب الأول لكرة اليد وأحمد الأحمر وعلي زين لاعبا المنتخب والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وحضور السفير المصري باليابان أيمن كامل وقنصل مصر باليابان عمر الباز .
مجموع ميداليات مصر في الأولمبياد
امستردام ١٩٢٨ "٤" في المجموع
برلين ١٩٣٦ "٥" في المجموع
لندن ١٩٤٨ "٥" في المجموع
هيلسنكي ١٩٥٢ "١" في المجموع
روما ١٩٦٠ "٢" في المجموع
لوس انجلوس ١٩٨٤ "١" في المجموع
أثينا ٢٠٠٤ "٥" في المجموع
بيكين ٢٠٠٨ "٢" في المجموع
لندن ٢٠١٢ "٤" في المجموع
ريو ٢٠١٦ "٣" في المجموع
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