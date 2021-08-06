والدة الطفلة الفلسطينية بيان: رسالة حب وشكر واحترام للرئيس السيسى والمصريين

جدة - نرمين السيد - وجهت وردة والدة الطفل الفلسطينية بيان محمود، رسالة حب وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، وشعب مصر، بعد الاستجابة لاستغاثتها لعلاج ابنتها فى مستشفيات مصر، من مرض جلدى أُصيبت به منذ 6 سنوات.





وقالت وردة إن ابنتها مصابة بمرض جلدى منذ 6 سنوات، مشيرة إلى أنها بدأت علاجها فى غزة، لكنها كانت ترغب فى علاجها بمستشفيات مصر. وأضافت وردة، أنها أطلقت مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووصلت المناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، واستجاب لها، موضحة "أخذونا من البيت ودخلنا عبر معبر رفح.. والآن يتم عمل الفحوصات الطبية لها بمعهد ناصر". وتابعت وردة "أوجه رسالة حب وشكر واحترام وتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولشعب مصر كلهم، وكذلك أوجه رسالة تحية واحترام لمستشفى ناصر، لاستقبالهم لنا بكل اهتمام وحب.. شكرا جزيلا لكل مصر".

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