محافظة أسوان ترفع درجة الاستعداد بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - تعرضت مدينة أسوان، اليوم الجمعة، إلى موجة من الطقس السيىء، والعواصف الترابية التى اجتاحات معظم أنحاء المدينة، وأدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكل جزئى على حركة السير والمشاه على الطرق السريعة والطريق الصحراوى، فيما أطلقت المحافظة تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.





وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، تحسبًا لأى أحداث ناجمة عن العواصف الترابية على مدار الساعات القليلة القادمة. وفى سياق متصل، شهدت بعض الأجزاء الجنوبية لمدينة أسوان، خصوصًا منطقة "كركر" أمطارا خفيفة إلى متوسطة، تأثرًا بموجة الطقس السيىء التى تعرضت لها المدينة على مدار اليوم.

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