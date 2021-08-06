بمناسبة صومها.. الأنبا رافاييل ينظم قصيدة مدح فى العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - وجاءت كلمات المديح الجديد كالتالى:- السلام لك يا مريم يا أم ابن الله السلام لك يا مريم يا أول الأفراح السلام لك يا مريم يا أم الحياة السلام لك يا مريم يا باب حزقيال السلام لك يا مريم يا بشارة جبرائيل السلام لك يا مريم يا تى ثيؤطوكوس السلام لك يا مريم يا تابوت العهد السلام لك يا مريم يا ثبات الوعد السلام لك يا مريم يا جبل صهيون السلام لك يا مريم يا حمامة نوح السلام لك يا مريم يا حواء الجديدة السلام لك يا مريم يا خيمة الاجتماع السلام لك يا مريم دائمة البتولية السلام لك يا مريم ذهبية الثياب السلام لك يا مريم يا رفقة الجديدة السلام لك يا مريم يا زاهرة فى الديار السلام لك يا مريم يا سحابة أشعياء السلام لك يا مريم يا سماء الابن الوحيد السلام لك يا مريم يا سلم يعقوب السلام لك يا مريم يا شفيعة فى الخطأة السلام لك يا مريم يا صديقة الأبرار السلام لك يا مريم يا ضامدة الجراح السلام لك يا مريم يا طبيبة للنفوس السلام لك يا مريم يا ظبية فى السوسن السلام لك يا مريم يا عليقة موسى السلام لك يا مريم يا غالية الأثمان السلام لك يا مريم يا فرح كل إنسان السلام لك يا مريم يا قسط المَن الجديد السلام لك يا مريم يا كمال الفضائل السلام لك يا مريم يا لحن البتولية السلام لك يا مريم يا مجمرة هارون السلام لك يا مريم يا مختارة من الأب السلام لك يا مريم مسكّن الروح القدس السلام لك يا مريم يا معمل الاتحاد السلام لك يا مريم يا منارة ذهبية السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة السلام لك يا مريم يا نور يشفى العليل السلام لك يا مريم يا هداية للتائهين السلام لك يا مريم يا والدة الإله السلام لك يا مريم يا ينبوع مختوم اشفعى فينا يا شفيعة نفوسنا وكونى معنا معينة يوم انتقالنا

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