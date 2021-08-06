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حرص المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي التواصل مع بعثة المنتخب لكرة اليد المتواجدة في طوكيو قبل مواجهة إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم، خلال لقاءه مع عدد من لاعبي منتخب كرة اليد بمقر اقامتهم بمدينة طوكيو باليابان لمؤازرتهم قبل مباراة اسبانيا المقرر لها غدا للمنافسة علي الميدالية البرونزية في كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

رسالة خاصة من رئيس الوزراء للاعبي منتخب اليد بحضور وزير الرياضة

وحرص رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله على دعم اللاعبين وتهنئتهم علي الأداء المتميز الذي قدموه حتي الآن في أولمبياد طوكيو، متمنياً لهم التوفيق في مباراة الغد أمام المنتخب الاسباني والفوز بالميدالية البرونزية.

ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في لاعبي منتخب اليد، فى ظل الدعم غير المحدود الذى تقدمه الدولة المصرية لهم والتى توجت بكلمات فخامة السيد الرئيس لهم لتهنئتهم بالإدارة البطولى وتحفيزهم ومؤازرتهم قبيل المباراة المرتقبة مع المنتخب الاسباني فضلا عن حرص رئيس مجلس الوزراء على التواصل هاتفيا مع لاعبي المنتخب

واضاف صبحي أن المنتخب المصرى لكرة اليد استطاع أن ينال الاحترام والتقدير من الشعب المصرى كله لما لمسناه منهم من حرص على تحقيق الفوز في مختلف مبارياتهم بمنافسات الأولمبياد، وقدرتهم علي تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب اسبانيا غدا والفوز بالميدالية البرونزية تتويجاً لأدائهم وظهورهم المميزة بالأولمبياد.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد وصل طوكيو لمؤازرة لاعبي البعثة المصرية في باقي المنافسات المتبقية بدورة الألعاب الأوليمبية، وحضور عدد من مبارياتهم، والحفل الختامي للأولمبياد.